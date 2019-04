De Schorre heeft nieuwe waterfietsen Ben Conaerts

02 april 2019

14u31 0 Boom Provinciaal recreatiedomein De Schorre heeft nieuwe waterfietsen aangekocht. Daarmee kan je gaan ronddobberen op de vijvers van het domein.

Sinds enkele dagen beschikt De Schorre over negen volledig nieuwe waterfietsen. “We hadden hier zes exemplaren, maar die waren aan vernieuwing toe”, zegt Kathleen Vandendriessche van De Schorre. “Deze waterfietsen zijn een beetje groter en moderner. Omdat we er nu negen hebben in plaats van zes, zal je bovendien minder lang moeten aanschuiven.”

De waterfietsen werden voor het eerst in gebruik genomen door de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar van basisschool Villa Kakelbont uit Boom. Tijdens de toeristische opening van Toerisme Rupelstreek afgelopen weekend kon ook het brede publiek er kennis mee komen maken.

Waterfietsen in De Schorre kan nog tot 1 november en kost 6 euro voor een half uur. Je kan de fietsen huren aan de onthaalbalie.