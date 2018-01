Dany Bosteels trekt lijst Open VLD 24 januari 2018

02u29 3

De Boomse afdeling van Open Vld trekt met Dany Bosteels als lijsttrekker naar de verkiezingen. Bosteels is schepen voor onder meer Ruimtelijke Ordening, Parkeren, Wonen, Mobiliteit en Huisvesting. "Dany is de geknipte persoon als kandidaat-burgemeester", zegt voorzitter Yves De Clerck. "We werken nog volop aan ons programma. Dat moet uitmonden in dertien projecten voor Boom." (BCOR)