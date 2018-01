Dany Bosteels trekt lijst Open Vld 25 januari 2018

02u31 0

In de titel van het artikel over Booms schepen Dany Bosteels (Open Vld) dat gisteren in deze krant is verschenen, is een kwalijke fout geslopen. Bosteels zal de komende gemeenteraadsverkiezingen niet de lijst van N-VA trekken, zoals in de titel vermeld stond, maar die van Open Vld. Onze excuses voor de foutieve informatie. (BCOR)