Dansvoorstelling ‘We Are Not People’ in CC De Steiger Ben Conaerts

12 maart 2019

Op vrijdag 15 maart brengt het dansgezelschap U.F.O. de dansvoorstelling ‘We Are Not People’ op de planken. De voorstelling bestaat uit visuele kunst, woord, moderne en urban dans en de rijk gelaagde muziek van Rina Mushonga.

‘We Are Not people’ beschrijft de complexe relatie tussen individuen, hun menselijkheid en de maatschappij waar ze zich ontwikkelen en leven. “We nemen de verantwoordelijkheid om te spreken, om te dansen, om te zingen en te bewegen in de naam van alle minderheden”, klinkt het bij U.F.O.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg van CC De Steiger. Tickets kosten 16 euro en zijn te bestellen via www.desteigerboom.be.