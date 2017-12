Dansoptreden sluit Boom Wintersfeer af 02u36 0 Foto De Freine Deze meisjes tonen hun mooiste pasjes in de muziekkiosk.

Het winterevenement Boom Wintersfeer werd gisteren afgesloten met een spetterend optreden van de Boomse Dansstudio Flash. Tien dagen lang werd de Grote Markt ingepalmd door een gezellig winterdorp met achttien kerstchalets en een muziekkiosk. Bij de uitbaters van de chalets is de eindbalans overwegend positief. "Wij kunnen niet klagen", zegt Viviane Schumacher van de carnavalsvereniging Orde van de Onnefretters. "We hebben twee chalets uitgebaat en hebben met beide winst gemaakt. Het enige wat hier werd gemist, was het Booms Frituur. Maar als er volgende jaar een nieuwe editie komt, staan we hier opnieuw." Evenementencoördinator Kevin Verheyden zegt dat er zeker een evaluatie zal worden gemaakt. "We gaan kijken hoe we de belevingswaarde van Boom Wintersfeer nog wat meer kunnen vergroten. Misschien moeten we evolueren naar een korter, maar krachtiger evenement." (BCOR)