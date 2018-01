Dakspant gammele loods komt los 02u56 0 Foto De Freine In deze loods achter café De Koophandel kwam een dakspant los. Boom In de loods achter café De Koophandel op Noeveren is een dakspant losgekomen. Om het gevaar voor passanten en bewoners zoveel mogelijk te verkleinen, heeft de gemeente de straat langs beide zijden afgesloten met nadars en verlichting.

De loods, die zich bevindt op privédomein, bestaat uit houten spanten die in zeer slechte staat zijn. De puntgevel aan de straatkant helt over en wordt nog slechts vastgehouden door enkele staalkabels. Bovendien liggen op het dak nog een aantal golfplaten - sommige vastgemaakt, andere los - waarvan sommige al naar beneden zijn gevallen. Dat alles veroorzaakt een heel gevaarlijke situatie, zowel naar bewoners als naar het omliggend goed toe. "Uit onderzoek blijkt dat de spant vorige week al naar beneden is gekomen", zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "Dit heeft dus niets met de felle wind van de voorbije dagen te maken, maar alles met het instabiele karakter van de bouw en de verrotte balken."





Om de openbare veiligheid te garanderen, moet de puntgevel gestut worden. Maar noch de brandweer noch de technische diensten van de gemeente willen manschappen en materialen riskeren om de stutwerken zelf uit te voeren. "Het is de mening van de technici om deze werken door een gespecialiseerde firma te laten uitvoeren, eventueel op advies van een architect", vervolgt Jeroen Baert. "Maar er moet met de eigenaar bekeken worden of het toch niet beter is om dit gebouw te laten platleggen. In het kader van de openbare veiligheid heb ik besloten om dit stuk straat afgesloten te houden voor alle verkeer." (BCOR)