Curieus verkoopt soep voor goed doel Ben Conaerts

26 november 2018

De vrijwilligers van Curieus Boom zijn weer gestart met de jaarlijkse soepactie in het kader van De Warmste Week van Music For Life. Met deze actie ondersteunt Curieus Boom, samen met de jongsocialisten Boom en BOOM één, al verschillende jaren enkele goede doelen uit eigen gemeente.

“Deze keer gaat de opbrengst naar Welzijnsschakels Boom en de vzw De Klinkaard”, zegt voorzitter Andy Janssens. “Welzijnsschakels probeert mee de hoge armoede in onze gemeente te bestrijden, De Klinkaard biedt gespecialiseerde zorg op maat voor doven en slechthorenden met of zonder bijkomende ondersteuningsnood. Met de verkoop van tomatensoep proberen we beide organisaties een financieel duwtje in de rug te geven.”

Soep kan besteld worden voor zaterdag 1 december, 15 december en 22 december. Daarnaast zal Curieus ook soep verkopen op de markt van Boom op donderdag 13 december. Bestellingen mogen doorgegeven worden via curieus.boom@curieus.be of andyjanssens2850@gmail.com. Een liter soep met balletjes kost 6 euro, de vegetarische versie kost 5 euro.