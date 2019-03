Curieus schenkt 3.000 euro aan Welzijnsschakels: “Organisatie kan alle steun gebruiken” Ben Conaerts

06 maart 2019

Curieus Boom, Boom één en de Jongsocialisten Boom hebben een cheque van 3.000 euro overhandigd aan Welzijnsschakels. Dat bedrag werd ingezameld door een grote soepverkoop tijdens de voorbije editie van De Warmste Week. Eerder kon met de opbrengst ook al een cheque van 3.000 euro worden geschonken aan De Klinkaard. Welzijnsschakel Boom is een vereniging die zich inzet voor mensen in kansarmoede. “Middelen die we krijgen van verenigingen zoals Curieus zijn zeer welkom en worden voornamelijk gebruikt voor extra voedsel aan te kopen voor de voedselpakketten”, zegt Lieve Geeraerts van Welzijnsschakel. “Andere kosten zijn vooral voor de allerkleinsten, zoals de kinderactiviteiten die we ondersteunen of het sinterklaasfeest dat we jaarlijks organiseren. Alle steun is dus welkom.” Curieus zal in ieder geval niet stilzitten: “De komende weken en maanden werken we aan een nieuw project rond armoedebestrijding”, zegt Andy Janssens. “En in december 2019 zullen we naar alle waarschijnlijkheid opnieuw een soepactie opzetten.”