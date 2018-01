Crowdfunding voor Eclips is succes: hulphond ging gisteren al onder het mes 26 januari 2018

03u00 0 Boom De crowdfunding die Duchennepatiënt Jesse Verscheuren (18) heeft opgestart voor de operatie van zijn hulphond Eclips, is een enorm succes. In enkele dagen tijd heeft hij bijna het dubbele van het benodigde bedrag ingezameld. Het beestje is gisteren al onder het mes gegaan.

Het artikel over Jesse en Eclips dat woensdag in onze krant verscheen, heeft zijn effect niet gemist. Jesse, die lijdt aan de ziekte van Duchenne, had gehoopt om via crowdfunding 3.200 euro in te zamelen om zijn hulphond te kunnen laten opereren. Eclips had immers twee beschadigde knieën, waardoor hij zijn baasje niet langer kon bijstaan.





Maar in plaats van 3.200 euro staat de teller nu al ver boven de 6.000 euro. Sterker nog: dierenkliniek Causus uit Oudenburg toonde zich bereid om Eclips gratis aan zijn beide knieën te opereren.





"We begonnen spontaan te huilen toen we dat hoorden", zegt Jesses mama Els. "De steun en de berichten die we de voorbije dagen hebben mogen ontvangen waren sowieso al ongelooflijk. We zijn zo blij dat er nog zulke mensen bestaan. We hebben zolang gesukkeld, maar nu zijn we eindelijk weer vertrokken."





Twee operaties

Gisteren kon Eclips al onder het mes gaan voor een eerste knieoperatie. Deze namiddag wordt hij weer thuis verwacht. Over zes weken volgt de operatie aan zijn andere knie. "Als alles goed verloopt, kan Eclips nog zeker een aantal jaar verder. Ik ben ongelooflijk opgelucht. Ik kan niet zonder hem", zegt Jesse.





"Het geld van de crowdfunding gaan we nu gebruiken voor de nazorg", zegt Els. "Want Eclips zal moeten revalideren en zal speciale voeding en medicatie nodig hebben. Wat daarna nog overblijft, is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Duchenne. Het vinden van medicatie is letterlijk van levensbelang voor kinderen met Duchenne." (BCOR)