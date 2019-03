Creatievelingen maken kunst uit afval: “Tijd om iets te doen aan plasticsoep in rivieren” Ben Conaerts

22 maart 2019

13u48 0 Boom Verschillende creatievelingen uit de Rupelstreek hebben een kunstwerk vervaardigd uit afval om de plasticsoep in de rivieren, zeeën en oceanen aan te klagen. De werken worden vanaf morgen tentoongesteld op de site Peeters-Van Mechelen op Noeveren.

De leerlingen van de Kunstacademie Niel (KAN), de cliënten van De Cirkel, maar ook bekende kunstenaars als Zjos Meyvis uit Hemiksem, Magali Perbal uit Schelle en Anny De Bie uit Boom: allemaal zijn ze de afgelopen weken aan de slag geweest met plastiekafval om een kunstwerk te maken. Het resultaat van dat proces is vanaf zaterdag te zien in de machinehal van Peeters-Van Mechelen op Noeveren.

Een van de eyecatchers van de expo is een werk dat de restanten van Poseidon, god van de zee, moet voorstellen. “Zijn in plastic verwikkelde restanten werden ontdekt in het vervuilde rivierslib aan de Scheldedijk”, knipoogt kunstenares Magali Perbal. “Door de vele microplastics in het rivierwater is zijn lichaam wel wat geslonken en afgetakeld. Hoog tijd dus om iets te doen aan het vele plasticafval dat in onze straten, natuur, rivieren, zeeën en oceanen terechtkomt.”

De tentoonstelling opent op zaterdag en wordt voorafgegaan door een grootschalige opruimactie langs de Rupel. In Boom wordt vanaf 10 uur samengekomen op de Heldenplaats, aan het Emabb en aan het fietsbelevingspunt De Velodroom. De gemeente zorgt voor het nodige materiaal. Om 12 uur gaat het richting de site Peeters-Van Mechelen, waar de tentoonstelling wordt geopend. De expo is alle weekends van maart en april open van 14 tot 17 uur en na afspraak op tel. 0476 86 12 00.