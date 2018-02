Copycenter start nieuw hoofdstuk ZAAKVOERDER HEROPENT DE DEUREN NA REEKS INBRAKEN BEN CONAERTS

10 februari 2018

02u44 0 Boom Zaakvoerder Gert Verbeeck (51) opent maandag opnieuw de deuren van het Copycenter Boom. Anderhalve maand geleden stond hij nog op het punt de handdoek te gooien, na een jaar vol inbraken en een overval. De zaak is nu naar de Blauwstraat verhuisd en blijft nog zeker tot juli 2019 open. "Ik kan weer slapen zonder de schrik dat mijn alarm zal afgaan."

Gert Verbeeck voelt zich weer mens. Hij heeft de gebeurtenissen van het voorbije jaar een plaats kunnen geven en zwaait maandag de deuren van zijn Copycenter opnieuw open. "We beginnen met een propere lei", zegt hij er zelf over. Anderhalve maand geleden stond hij nog op het punt de handdoek te gooien. 2017 is, op zijn zachtst gezegd, een zwaar jaar geweest voor de Terhagenaar. "In februari ben ik het slachtoffer geworden van een gewapende overval. Ik werd door twee overvallers onder schot gehouden. Als je zoiets meemaakt, blijft dat je hele leven bij. Maar de angst en het wantrouwen die je in de eerste weken en maanden nog voelt, ebben stilletjes aan weg", vertelt Gert.





Het bleef echter niet bij de overval. Daarna volgden een reeks aan inbraken. De laatste, uitgerekend op kerstnacht, was er voor Gert te veel aan. "Ik lag tien minuten in mijn bed toen opeens het alarm afging. De ravage was enorm: heel mijn voorruit was ingetrapt. Toen heb ik gezegd: 'Voor mij hoeft het niet meer.' Op den duur kon ik amper nog slapen. Iedere nacht werd ik wakker met de schrik dat het alarm vroeg of laat opnieuw zou afgaan. Dat was niet houdbaar meer. Ik ben toen gaan praten met sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek, van wie ik het pand huurde. Ik wilde daar koste wat kost weg."





Blauwstraat

Uiteindelijk werd samen met directeur Frank Maeremans van Goed Wonen Rupelstreek een oplossing uitgewerkt. Gert kon het pand in de Antwerpsestraat verlaten en verhuizen naar een pand in de Blauwstraat. Daar, op huisnummer 56, waar de voorbije maanden de pop-upbibliotheek was gevestigd, begint het Copycenter volgende week aan een nieuw hoofdstuk. "Het pand is kleiner en ouder, maar we zitten hier goed. We zitten nu pal in het centrum, vlakbij het postkantoor en een aantal lokale scholen. De passage gaat hier dus sowieso een stuk groter zijn dan waar we vroeger zaten. Onze 'core business' is nog altijd dezelfde: alles wat met papier en drukwerk te maken heeft, tot zelfs het maken van pasfoto's."





Het Copycenter blijft nog zeker open tot juli 2019. Daarna is het de bedoeling dat de panden van huisnummers 50 tot 62 worden gesloopt en plaatsmaken voor een nieuwbouwproject. "Het verhaal op deze locatie is inderdaad eindig", beseft Gert. "Maar als de zaken hier goed draaien, kan het zijn dat we daarna op zoek gaan naar een nieuw pand en daar nog een paar jaar verder gaan. Ik ben alleszins weer heel gemotiveerd om aan de slag te gaan. Ik voel me gezonder en slaap weer beter."





Het Copycenter is geopend op maandag vanaf 13 uur en van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 10 uur.