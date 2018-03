Commissie Woonbeleid maakt oppositie niet wijzer 03 maart 2018

De commissie Woonbeleid die deze week stond gepland, is niet uitgedraaid zoals verhoopt. De oppositie had de commissie in het leven geroepen, in de hoop daar verduidelijking te krijgen over de werking van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek. Maar noch van de sociale huisvestingsmaatschappij noch van bestuurspartijen N-VA, Open VLD en CD&V was er iemand aanwezig.





"Daar zijn twee redenen voor", zegt schepen van Wonen Dany Bosteels (Open Vld). "Ten eerste heeft de commissie volgens ons geen wettelijke basis en hebben we klacht ingediend bij de gouverneur. Ten tweede is Goed Wonen Rupelstreek op de commissie Lokale Economie van 15 februari al een uitgebreide toelichting komen geven."





"Een door de gemeenteraad opgerichte commissie op deze manier boycotten getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de verkozenen", reageert Peter De Ridder (Boom één). "Eigenlijk is de afwezigheid van de hele meerderheid op zich al een ernstig signaal dat er zaken grondig mislopen." (BCOR)