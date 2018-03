Citaat van de week 10 maart 2018

02u29 0 Boom "Ik wil gerust afval ophalen tot aan mijn pensioen, maar mijn rug moet wel meekunnen"

Patrick Van Leent

'7,5 kg in de zak, tillen we met gemak'. Zo luidt de slagzin van een nieuwe campagne die Antwerpenaars aanspoort om hun restafvalzakken niet zwaarder te vullen dan toegelaten. Want loodzware vuilniszakken zijn het frustrerendste aan de job van ophaler, zo geven die zelf aan.