Circus Kummelé vindt eindelijk lesgevers: “Vanaf de paasvakantie vliegen we er weer in” Sociaal circus werkt samen met docenten van Ell Circo D’ell Fuego Ben Conaerts

13 maart 2019

14u06 0 Boom Goed nieuws voor het sociaal circusatelier Circus Kummelé. Vanaf de paasvakantie gaat het atelier weer van start met lesgevers van de bekende Antwerpse circusschool Ell Circo D’ell Fuego. Iedere week zullen maximaal 25 kinderen de acrobaat en jongleur in zichzelf leren ontdekken.

Circus Kummelé is een sociaal circusatelier voor maatschappelijk kwetsbare jongeren dat in 2017 door de vzw Kaaimannen werd opgestart. Het atelier groeide - mede dankzij de steun van onder meer ‘meter’ Greet Rouffaer en het Nike Community Impact Fonds - al snel uit tot een succes, maar moest dit schooljaar noodgedwongen on hold worden gezet wegens gebrek aan circusdocent. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in: de lesgevers van de bekende Antwerpse circusschool Ell Circo D’ell Fuego schieten het Circus Kummelé vanaf de paasvakantie te hulp.

“Circusdocent is blijkbaar een knelberoep, en al helemaal als het om sociaal circus gaat”, zegt Peter De Ridder, voorzitter van de vzw Kaaimannen. “We hebben de afgelopen maanden een ware zoektocht opgestart, zelfs met hulp van het Vlaams Circuscentrum. Uiteindelijk hebben we een samenwerking kunnen afsluiten met Ell Circo D’ell Fuego. Twee lesgevers met acht jaar ervaring in sociaal circus komen onze rangen versterken. Zij zullen voortaan de stages en wekelijkse lessen verzorgen. We zijn dus klaar om er weer in te vliegen.”

De lessen staan open voor kinderen van 5 tot 16 jaar uit de hele regio, maar vinden wel telkens plaats in zaal Pertsgad in Boom. Iedere woensdag van 17 tot 18.30 uur kunnen daar maximaal 25 kinderen terecht om zich te verdiepen in de wereld van het circus. “We zijn er van overtuigd dat de lesgevers onze leerlingen voldoende uitdagingen geven om al hun talenten te benutten”, aldus De Ridder. “De leerlingen zullen onder meer grondoefeningen krijgen, lessen jongleren, acrobatie, evenwicht en zelfs luchtacrobatie. Als apotheose mogen ze op ons jaarlijkse straattheaterfestival Theater aan Twater in juni een publiek optreden geven.”

Voor de wekelijkse lessen van start gaan, wordt eerst nog een paasstage georganiseerd in de week van 8 tot 12 april. Die lessen vinden plaats van 9.30 tot 16 uur, eveneens in zaal Pertsgad. De vaste lessenreeks gaat van start op 8 mei en zal worden begeleid door vrijwilligers van de vzw Kaaimannen. “We streven naar een gezonde mix bij de deelnemers”, vervolgt Peter De Ridder. “Een deel van de leerlingen wordt daarom aangebracht door organisaties als Welzijnsschakel Boom, het Huis van het Kind en het straathoekwerk in Boom. Zij kunnen de lessen volgen aan verminderd tarief.”

Andere kinderen betalen 50 euro voor de paasstage en 50 euro per lessenreeks van tien lessen. Daar zit onder meer de verzekering en de huur van het materiaal in begrepen. Wie zich wil inschrijven, kan dat vanaf nu doen via kaaimannen@telenet.be. De plaatsen zijn wel beperkt.