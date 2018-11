Circus Boxtalino pakt uit met Sinterklaasshow Ben Conaerts

20 november 2018

17u27 1

Circus Boxtalino pakt binnenkort weer uit met een nieuwe Sinterklaasshow in de circustent in provinciaal recreatiedomein De Schorre. In ‘Sinterklaas in het circus’ wordt op zoek gegaan naar kandidaten die de rol van ‘circuspiet’ kunnen invullen. Sinterklaas organiseert een examen en kent samen met de ‘hoofdpiet’ en de kinderen in het circus de punten toe.

Opvoeringen vinden plaats op zaterdag 24 november om 10 en 14 uur, zondag 25 november om 10 en 14 uur, woensdag 28 november om 15 uur, zaterdag 1 december om 10 en 14 uur en op zondag 2 december om 10 en 14 uur. Er zijn tickets te verkrijgen vanaf 15 euro voor kinderen en 20 euro voor volwassenen.

Alle info is te vinden op de website www.boxtalino.be.