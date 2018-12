Circus Boxtalino brengt kerstshow Ben Conaerts

17 december 2018

Circus Boxtalino pakt van zaterdag 22 december tot en met zondag 6 januari weer uit met zijn ‘Winter Wonder Circus’ in provinciaal recreatiedomein De Schorre. “Met de show ‘Follow the star’ bieden we opnieuw een kerstcircus voor gans de familie”, zegt circusdirecteur Yves Bocxtaele. Bezoekers mogen zich verwachten aan een originele hervertelling van het kerstverhaal, boordevol grappen, stunts en acrobatieën.

De voorstellingen vinden dagelijks plaats om 11 en 15 uur. Op 24, 25, 31 december en 1 januari zijn er geen voorstellingen. Tickets zijn te verkrijgen vanaf 20 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen en kan je bestellen via de website www.boxtalino.be.