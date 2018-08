Chaos door ongeval Rupeltunnel 18 augustus 2018

De ochtendspits is gisterochtend nogal chaotisch verlopen op de A12 in Boom door een kettingbotsing met vijf voertuigen. Drie auto's en twee bestelwagens waren betrokken bij het ongeval en enkele inzittenden liepen lichte verwondingen op. De rijbaan moest een tijdlang helemaal afgesloten worden om de voertuigen te kunnen takelen en de rijbaan op de kuisen. Omdat ook de Rupelbrug is afgesloten wegens wegenwerken, zorgde dat ook op de lokale wegen voor verkeersopstroppingen. (VTT)