Celstraffen tot twee jaar gevorderd op laatste themazitting Tomorrowland BJS

28 november 2018

In de Antwerpse rechtbank is woensdag de derde en laatste themazitting gehouden voor dealers die afgelopen zomer betrapt werden op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Het parket eiste tegen 26 beklaagden celstraffen tot twee jaar en boetes tot 16.000 euro.

Net zoals bij de twee vorige themazittingen waren de beklaagden, allen tussen de leeftijd van 21 en 42 jaar, hoofdzakelijk buitenlanders. Het ging om Italianen (6), Engelsen (6), Australiërs (5), Nederlanders (2), Israëli (2), een Braziliaan, een Fransman, een Schot en ook twee Belgen. De meesten stonden terecht voor handel en bezit van verdovende middelen.

De meest opmerkelijke beklaagde was beroepsmilitair Tom V. Een lid van de security had hem op 29 juli drugs zien verhandelen op het festival. Hij had 113 XTC-pillen, 8 zakjes MDMA, 10 zakjes ketamine en 6 zakjes cocaïne op zak, alsook 385 euro. Het openbaar ministerie vorderde 18 maanden cel en 12.000 euro boete. Zijn advocaat betwistte de feiten niet en vroeg om een werkstraf. “Hij beseft dat hij over de schreef is gegaan en schaamt zich.”

Vier Italianen moesten zich dan weer verantwoorden voor oplichting. De drugs die ze wilden verkopen, bleken nep te zijn. In een van de pillen zaten pesticiden. Voor hen werd telkens een jaar cel en 800 euro boete gevorderd.

De vonnissen worden op 2 januari uitgesproken.