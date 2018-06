CD&V maakt top drie bekend 16 juni 2018

CD&V Boom heeft haar top drie bekendgemaakt voor de aankomende gemeenteraadsverkiezin-gen. Lijsttrekker Kris Van Hoeck krijgt de steun van voorzitter Carla Herremans, die op de tweede plaats prijkt. Voor de 54-jarige Herremans is het de derde keer dat ze deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. "Voor mij is het belangrijk dat iedereen zich in Boom thuisvoelt", zegt ze. "Dat begint met kwaliteitsvolle en betaalbare woningen." De derde plaats is weggelegd voor de 24-jarige Tom Dewandelaere, die zijn vuurdoop maakt bij de lokale verkiezingen. "Ik ben oorspronkelijk afkomstig van Aartselaar, maar ben recent naar Boom verhuisd. Tijdens mijn schoolcarrière en nadien bij mijn inzet voor Rupel Boom heb ik een bijzondere band opgebouwd met onze gemeente. Nu ik hier woon, wil ik Boom graag mee nieuw leven inblazen." (BCOR)