CD&V houdt gespreksavond over handelscentrum 27 januari 2018

CD&V Boom wil samen met de lokale handelaars meebouwen aan een doordacht handelsbeleid. De afgelopen kerstvakantie polste de partij al bij zo'n veertig handelaars naar hun wensen. Daar kwamen interessante ideeën naar voren. "De afbakeningen van een 'kernwinkelgebied' tussen Varkensmarkt en Grote Markt en een daarop afgestemd ondersteuningsbeleid was een idee dat sterk in de smaak viel", luidt het bij CD&V Boom. "Maar ook het idee van een 'bemand shoppingpunt' en een 'sfeerplan' scoorden hoog. Er bleek ook nood te zijn aan een 'handelsmanager'."





CD&V wil hierover verder in dialoog gaan met de lokale handelaars en organiseert daarom op woensdag 31 januari een gespreksavond. Die vindt plaats vanaf 20 uur bij Frateur-De Pourcq in de Plantsoenstraat. Geïnteresseerden die het evenement willen bijwonen, kunnen mailen naar info@boom.cdenv.be. (BCOR)