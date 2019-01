CC De Steiger vertoont ‘Façades’ Ben Conaerts

28 januari 2019

16u01 0

CC De Steiger vertoont op dinsdag 29 januari de film ‘Façades’. Het familiedrama is het bioscoopdebuut van het Brusselse regieduo Kaat Beels en Nathalie Basteyns, die eerder al indruk maakten met de tv-series ‘Clan’ en ‘Beau Séjour’.

Alex staat onverwacht op een kantelpunt in haar leven wanneer haar dementerende vader in de steek wordt gelaten door haar moeder. Ze trekt bij hem in om voor hem te zorgen en stelt daardoor haar eigen leven in vraag. Wil ze bij haar ontrouwe man blijven of niet? Ze heeft zijn avontuurtjes jarenlang toegestaan, maar is ze wel écht gelukkig bij hem? Of moet ze, net als haar ouders, de façade laten vallen?

De vertoning vindt plaats om 20 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via www.desteigerboom.be.