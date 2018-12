CC De Steiger vertoont documentaire ‘Human Flow’ Ben Conaerts

12 december 2018

Op dinsdag 18 december kun je in de Schouwburg naar de film ‘Human Flow’ gaan kijken. Dat is een documentaire over vluchtelingen, gemaakt door de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. De film vertelt het verhaal van de honderden vluchtelingen die dagelijks de Middellandse Zee oversteken om een veiliger onderkomen in Europa te vinden. Ai Weiwei deelt zijn kijk op de vluchtelingencrisis op een poëtische manier, waarin empathie en verbeelding centraal staan. De film wordt vertoond om 20.15 uur, tickets kosten 4 euro. Meer info is te vinden op de website www.desteigerboom.be.