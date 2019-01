CC De Steiger vertoont ‘Carnivores’ Ben Conaerts

10 januari 2019

13u21 0

CC De Steiger vertoont op dinsdag 15 januari de film ‘Carnivores’, een psychologische thriller van de hand van acteur Jérémie Renier en zijn broer Yannick Renier.

Rivaliteit en verleiding zijn de hoofdthema’s in ‘Carnivores’. Aan de vooravond van haar dertigste verjaardag poogt Mona een carrière als comédienne op te starten, maar de aanbiedingen laten op zich wachten. Met weinig middelen trekt ze noodgedwongen in bij haar jongere zus Sam, die in tegenstelling tot Mona, een succesvolle filmcarrière kent. Sam deelt bovendien haar leven met Manuel en hun zoon en Mona verafgoodt hen. Tot in die mate dat Sam dit niet meer kan verdragen en zelfs af te rekenen krijgt met een neurose.

De film is om 20.15 uur te zien in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.