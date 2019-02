CC De Steiger vertoont ‘Blackkklansman’ Ben Conaerts

25 februari 2019

CC De Steiger pakt op dinsdag 26 februari uit met de vertoning van ‘Blackkklansman’. De film van regisseur Spike Lee vertelt het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Amerikaanse held.

Het is begin jaren zeventig en Ron Stallworth is de eerste Afrikaans-Amerikaanse detective die in de politieafdeling van Colorado Springs dient. Stallworth is vastbesloten naam te maken en gaat moedig op een gevaarlijke missie: infiltreren en de Ku Klux Klan ontmaskeren.

De vertoning vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.