CC De Steiger vertoont asbestdocumentaire ‘Ademloos’ Ben Conaerts

01 april 2019

14u51 0 Boom CC De Steiger organiseert op dinsdag 2 april een vertoning van ‘Ademloos’. In deze documentaire vertelt filmmaker Daniël Lambo over het asbestspook dat jaarlijks honderden mensenlevens eist.

Lambo groeide op tussen het asbest van Eternit in Kapelle-op-den-Bos. Het gerespecteerde bedrijf zorgde voor werkgelegenheid en welvaart in de streek. Ook Daniëls vader was arbeider en vakbondsman in de fabriek. Wanneer de eerste slachtoffers vallen, zijn er maar weinigen die het opnemen tegen het bedrijf. Lambo wil weten waarom en trekt op onderzoek. Uiteindelijk belandt hij in een dorp in Centraal-India, waar een dochterbedrijf van Eternit tot 2002 op grote schaal asbest produceerde.

De vertoning vindt plaats om 20.15 uur en tickets kosten 4 euro. Marc Maes, beleidsmedewerker Handel van Noord-Zuid koepelvereniging 11.11.11, zal een inleiding geven. Na afloop kan je genieten van een drankje bij de Fairtradebar. Meer info is te vinden op de website www.desteigerboom.be.