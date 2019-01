CC De Steiger vertoont animatiefilm ‘Sing’ Ben Conaerts

16 januari 2019

15u28 0

CC De Steiger organiseert op zondag 20 januari samen met de Boomse jeugdraad een filmvertoning in de Schouwburg. Deze keer viel de keuze op ‘Sing’, een animatiefilm over een zangwedstrijd onder dieren.

Buster Moon is een erg enthousiaste en optimistische koala die de eigenaar is van een slecht draaiend theater. Om zijn schulden af te lossen en de lege zalen te vullen, besluit hij om een grootse zangwedstrijd te organiseren. Buster weet nog net 1.000 dollar bijeen te schrapen als prijzengeld voor de wedstrijd. Door een fout van zijn assistent, een oude hagedis, staat echter op de flyers dat er 100.000 dollar te winnen is. Meteen is de hele dierenwereld in rep en roer.

De film wordt vertoond om 14.30 uur. Tickets kosten 4 euro. Wie jonger is dan achttien of lid is van een Boomse jeugdvereniging, betaalt respectievelijk slechts 3 en 2 euro. Alle info is te vinden op de website www.desteigerboom.be.