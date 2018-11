CC De Steiger toont ‘Patser’ (en rappers van SLM komen optreden) Ben Conaerts

26 november 2018

15u03 0

Op donderdag 29 november houdt CC De Steiger een filmvertoning van ‘Patser’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah. De film vertelt de waanzinnige trip van vier vrienden op ‘t Kiel die ervan dromen om snel rijk te worden en te leven zoals in een videoclip of zoals Tony Montana in ‘Scarface’.

Na de vertoning krijgt het publiek de kans om met acteurs Nora Gharib en Saïd Boumazough in gesprek te gaan. Nora Gharib is naast haar hoofdrol in ‘Patser’ bekend van ‘K3 zoekt K3’. Saïd Boumazough is een creatieve duizendpoot die actief is in de theater-, film- en muziekwereld. Hij rapt in hiphopcollecties SLM en NoMoBS.

Ewa ja

De avond wordt afgesloten met een optreden van SLM, bekend van de hit ‘Ewa ja.’ Zij brengen nummers over de discriminatie en het racisme waar elke jongere van allochtone afkomst wel eens mee te maken krijgt.

De filmavond start uitzonderlijk om 19 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via www.desteigerboom.be.