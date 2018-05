CC De Steiger organiseert ontbijtconcert 05 mei 2018

In samenwerking met Trattoria Kaai organiseert CC De Steiger op donderdag 10 mei voor de eerste keer een ontbijtconcert. Op het menu: een heerlijk uitgebreid ontbijt, met fijne muziek en zicht op het water. Voor de gelegenheid wordt het muzikale duo Luna uitgenodigd. Gitarist Luc Canters en jazzzangeres Nathalie Van den Meutter brengen intieme en krachtige covers uit het jazz-, blues-, soul- en pop-repertoire, die ze telkens in een nieuw jasje hebben gestopt. Wie erbij wil zijn, kan zijn plaatsen reserveren bij Trattoria Kaai: info@trattoriakaai.be of 03 843 33 12. (BCOR)