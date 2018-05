CC De Steiger houdt 'Ladiesnight' 18 mei 2018

CC De Steiger organiseert vanavond opnieuw een 'Ladiesnight'. Vanaf 19.30 uur kan je in de Schouwburg terecht om je samen met je vriendinnen te laten maquilleren door professionals, je haar te laten opsteken door haarkunstenaars en even te genieten van een prikkelende massage. Zoals tijdens de vorige editie worden alle vrouwen extra in de watten gelegd met een welkomstdrankje, leuke standen en een goodie bag. Om 21 uur wordt als klap op de vuurpijl de Vlaamse film 'Verborgen Verlangen' vertoond. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop via de website www.desteigerboom.be. (BCOR)