Cannabisplantage met duizend planten ontmanteld in Antwerpsestraat Sander Bral

21 maart 2019

19u09 0 Boom De politie heeft duizend cannabisplanten uit een pand aan de Boomse Antwerpsestraat gehaald. De locatie werd al eventjes geobserveerd door de lokale politie en zaterdag viel ze binnen. Eén verdachte werd gearresteerd en kwam donderdag voor de Antwerpse raadkamer.

Déjà vu. Begin oktober werden in de Antwerpsestraat nog drieduizend cannabisplanten vernietigd nadat een plantage in een loods werd opgerold. De politie sprak toen “over de grootste opgerolde plantage in de regio sinds jaren”. Afgelopen weekend viel de politie opnieuw binnen in een pand honderd meter verder. Daar werden ongeveer duizend planten aangetroffen in twee verschillende kweekzones. Het is onduidelijk of er een verband bestaat tussen beide plantages.

Door het verdachte gebruik van het pand, werd het al eventjes geobserveerd door de lokale politiezone Rupel. Toen zaterdag iemand het pand betrad, sloeg de politie toe en arresteerde hem. Het gaat om een 52-jarige man die het donderdag mocht gaan uitleggen aan de raadkamer in Antwerpen. Hij wordt er onder andere van verdacht de wietplanten te onderhouden.

De cannabisplanten werden vernietigd.