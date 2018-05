Camiel Van Breedam stelt tentoon 24 mei 2018

02u54 0

De bekende Boomse kunstenaar Camiel Van Breedam stelt momenteel tentoon in de Machinehal van Peeters - Van Mechelen op Noeveren. Van Breedam maakt assemblages, reliëfs, collages, objecten en environments in uiteenlopende materialen en stijlen. Daarvoor gebruikt hij basismaterialen als hout, metaal en papier dat van de meest uiteenlopende plaatsen afkomstig is, dat al eens eerder werd gebruikt en dus de patina heeft van een eerder leven. Voor zijn werk haalt hij onder meer inspiratie uit de zee, de Indianencultuur, de literatuur, jazz, de loodgieterij, Parijs, de jaren '20 en '30 en zijn sociaal engagement. De tentoonstelling loopt nog tot zondag 21 oktober en is toegankelijk op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur of na afspraak op tel. 03 888 25 54.





(BCOR)