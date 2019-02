Café Veerdam verdwijnt onder de sloophamer Ben Conaerts

26 februari 2019

17u35 0 Boom Op de Kaai is de afbraak van het oude café Veerdam gestart. Het café, dat al jaren leegstaat en helemaal verloederd is, wordt samen met het naburige gebouw gesloopt.

“Vandaag is de aannemer gestart met de ontmanteling binnen in het café”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Volgende week zal het gebouw waarschijnlijk helemaal onder de sloophamer verdwijnen. Ook de fraaie voorgevel, die niet geklasseerd is, wordt dus afgebroken. Op termijn zullen aan de Kaai alle gebouwen tussen de Windstraat en het Bruidsluiersteegje worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe appartementen.”

Met café Veerdam – de naam is een verwijzing naar het lokale scheepvaartverleden - verdwijnt een stukje Booms cultureel erfgoed. In de vorige eeuw was de bruine kroeg decennialang een van de meest populaire trekpleisters in het centrum. De bekende jazzband Fondy Riverside Bullet Band kwam er eind jaren ’60 tot stand en liet zich door de locatie inspireren voor de bandnaam. De ‘Bullet’ verwijst naar de bekende volksfiguur ‘Mit de Kogel’, die er destijds achter de tapkraan stond, ‘Fondy’ was de naam van een van haar tientallen katten.