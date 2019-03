Café ‘t Nieuw Park heropent met nieuwe uitbater Ben Conaerts

07 maart 2019

19u10 0 Boom Café ‘t Nieuw Park, op de hoek van de Kerkhofstraat en de Oude Reetsebaan, is sinds enkele dagen weer open voor het grote publiek. Bomenaar Joeri Kennes (43) staat er voortaan achter de tapkast.

Oude stamgasten zullen vast even met de ogen moeten knipperen als ze ‘t Nieuw Park binnenstappen. Het café heeft de afgelopen maanden een flinke metamorfose ondergaan en werd helemaal in een nieuw jasje gestoken. “Mijn ervaring in de bouwsector is daarvoor goed van pas gekomen”, glimlacht uitbater Joeri Kennes. “Alles is veranderd, van het meubilair tot de vloer en het plafond. Het café heeft nu een meer gezellige, huislijke sfeer gekregen.”

Hoewel hij de voorbije jaren actief was als bouwvakker, heeft Kennes wel wat ervaring in de horeca. “Mijn ouders hebben in de jaren ’80 café Het Maatje in de Bosstraat uitgebaat”, vertelt hij. “Daar heb ik regelmatig mee geholpen. Bovendien wonen mijn ouders vlak bij café ‘t Nieuw Park. Ik ben hier letterlijk in het café opgegroeid. Dat ik nu hier nu zelf de pinten mag tappen, maakt de cirkel rond.”

Café ‘t Nieuw Park is alle dagen behalve woensdag geopend vanaf 9.30 uur.