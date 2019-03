C&A schenkt 16.500 euro aan buurtrestaurant ‘Tuin van de kleine chef’ Ben Conaerts

17u15 0 Boom Kledingketen C&A schenkt 16.500 euro aan het ‘De tuin van de kleine chef’. Het bedrag moet helpen om de werking van het sociale buurtrestaurant verder uit te breiden.

C&A steunt samen met haar C&A Foundation al enkele jaren waardevolle projecten in de samenleving. Midden vorig jaar riep de kledingketen haar medewerkers dan ook op om een aantal lokale goede doelen voor te stellen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. In het distributiecentrum van C&A in Boom koos men voor het buurtrestaurant ‘De tuin van de kleine chef’. Dat kan nu rekenen op een bedrag van 16.500 euro.

‘De tuin van de kleine chef’ is een kindvriendelijk buurtrestaurant waar gezinnen met kinderen gezond en betaalbaar kunnen eten. Op maandag, woensdag en donderdag kunnen ze er bovendien terecht in de ‘huiswerkplek’, waar ze onder begeleiding huiswerk maken. “Gezonde voeding neemt bij de meeste gezinnen een steeds grotere hap uit het budget”, zegt Eva Van Elst van C&A Belux. “Dat ‘De tuin van de kleine chef’ iedereen de kans wil geven gezond te eten, vonden wij superbelangrijk en hielp ons in onze keuze voor deze organisatie.”