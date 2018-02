Buurtrestaurant lokt 2.770 bezoekers in één jaar 26 februari 2018

Het sociale buurtrestaurant 'De tuin van de kleine chef', dat in januari vorig jaar de deuren opende, is volgens OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA) een succes. Het voorbije werkjaar werden er in het restaurant, waar kwetsbare gezinnen kunnen genieten van een sociaal tarief, liefst 2.770 bezoekers ontvangen. Daarvan kwamen 689 volwassenen en 296 kinderen eten aan het sociaal tarief en 1.236 volwassenen en 549 kinderen aan het gewone tarief. "Gezinnen met kinderen kunnen hier gezond en betaalbaar komen eten", zegt De Ridder. "Dit jaar willen we definitief een coördinator-kok aanwerven en verder onderzoeken hoe we de promotie en de naambekendheid van het restaurant nog kunnen verbeteren. We denken daarbij aan gastkoks die een budgetmaaltijd voor het aanwezige publiek bereiden of aan de creatie van een afhaalpunt van verse spaghettisaus tegen sociale prijzen." (BCOR)