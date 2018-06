Buurtbewoners bouwen boekenruilkast 28 juni 2018

Het Jozef Wautersplein heeft er een trekpleister bij. Enkele creatieve buurtbewoners hebben er een boekenruilkast in elkaar geknutseld. "Het staat iedereen vrij om er een boek uit te nemen, maar je wordt wel verwacht zelf minstens één boek van thuis in ruil mee te brengen", klinkt het. "De boeken die je hebt geruild, hoeven niet terug worden gebracht."





Dat het initiatief aanslaat, is intussen al gebleken. In enkele dagen tijd is de boekenkast al goed gevuld geraakt. "Het is fijn om oude boeken op deze manier een tweede leven te kunnen geven. Kinderboeken, strips, romans, thrillers, kookboeken: alle boeken zijn welkom. Ook andere spulletjes die je zelf niet meer nodig hebt, zoals dvd's of cd's, kunnen in de kast terecht." (BCOR)