Buurtbewoner treedt vier (!) keer op 18 juli 2018

Voor buurtbewoner Ives Beeckaert breken onvergetelijke dagen aan. Als MC Reign is hij straks niet één, maar vier keer op de Tomorrowlandpodia te bezichtigen. Te beginnen op vrijdag, samen met Bonzai All Stars, op het hoofdpodium.





Liefst 40.000 man zal MC Reign daar aan werk kunnen zien, maar de buurtbewoner - hij woont vlak achter De Schorre - heeft nog geen last van zenuwen. "Hoe groter het feestje, hoe minder stress ik heb", zegt hij. "Het zal de eerste keer zijn dat ik voor zoveel mensen optreed, maar ik sta liever voor 40.000 dan voor 500 man. Grotere massa's krijg je veel sneller mee."





Als MC moet Ives voor sfeer brengen en het publiek opzwepen. Zich voorbereiden doet hij niet. Alles gebeurt op het moment zelf. "Je weet nooit hoe een publiek gaat zijn. Je moet het publiek goed aanvoelen, dan komt alles goed. Soms breng ik wel wat attributen mee, zoals glowsticks, een waterpistool of een strandbal. Maar ik ken mijn plaats: het belangrijkste is en blijft de dj."





Lange werkdag

Na zijn optreden op het hoofdpodium kan je Ives nog drie keer aan het werk zien. Volgende week donderdag staat hij op The Gathering, de campingfuif op Dreamville, en zowel deze als volgende zaterdag is hij een hele dag aan het werk op de Bonzai Stage. "Dat zal telkens een lange werkdag worden. Maar ik kijk er heel erg naar uit." (BCOR)