Burgemeester: "Voor elk dossier meerderheid zoeken" 19 januari 2018

Volgens burgemeester Jeroen Baert (N-VA) toont het vertrek van Abdel El-Hajoutti aan dat er rond de zogeheten 'nieuwe meerderheid' een sfeer van negativiteit hangt.





"Een 'nieuwe meerderheid' die enkele maanden later haar meerderheid van dertien zetels alweer kwijt raakt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het maakt alleszins duidelijk dat de oppositie onder leiding van Peter De Ridder (lijsttrekker van Boom één, red.) geen stap vooruit komt. Abdel is een raadslid dat zowel door de meerderheid als door de oppositie wordt gerespecteerd. Wat hij vertelt, is een bevestiging dat het dossier rond de bibliotheek een goed dossier is en alleen maar wordt tegengehouden omwille van platte politieke spelletjes. Feit is dat we nu een boeiende situatie krijgen in onze gemeenteraad. Er is geen 'nieuwe meerderheid' meer en dus zal voor elk dossier een wisselmeerderheid moeten worden gevonden." (BCOR)