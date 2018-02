Buren ontvangen eerste Tomorrowlandtickets 23 februari 2018

Morgen worden de eerste tickets voor Tomorrowland uitgedeeld. De inwoners van Boom en Rumst die zich correct hebben geregistreerd voor een voordeelticket, kunnen dat komen afhalen in het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Zij kregen eerder na hun online betaling reeds een bevestigingsmail die ze moeten meebrengen naar het afhaalmoment. De inwoners van Rumst worden verwacht van 10 tot 12 uur, de inwoners van Boom kunnen hun ticket komen afhalen van 13 tot 15 uur. In totaal waren er 750 voordeeltickets van 165 euro per gemeente per weekend gereserveerd. Nieuw is dat iedere koper van zo'n ticket later ook een Treasure Case zal krijgen, een kistje met een souvenir van het festival. Tomorrowland vindt plaats tijdens de weekends van 20, 21 en 22 juli en 27, 28 en 29 juli. Onder meer Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Fatboy Slim, Lost Frequencies en Martin Garrix hebben hun komst naar het festival al bevestigd. Alle info op de website www.tomorrowland.com (BCOR)