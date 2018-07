Brusselaar knalt op boom in Bosstraat... in Boom 12 juli 2018

Het klinkt als een slechte grap maar er is in de nacht van dinsdag op woensdag wel degelijk een boom omver gereden in de Bosstraat in Boom.





"Rond kwart voor één is een 28-jarige man uit Brussel met zijn Audi A4 tegen een boom gecrasht", weet Joris Van Camp van de lokale politiezone Rupel. "De wagen is zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De kapotte boom moest ook verwijderd worden. De bestuurder heeft enorm geluk gehad want hij raakte slechts lichtgewond." Volgens de bewoners van de Bosstraat was de Brusselaar dronken en werd hij meegenomen door de politie.





"Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen", bevestigt Van Camp.





(BSB)