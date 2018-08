Brunch en barbecue in De Musette 03 augustus 2018

De Schorre slaat opnieuw de handen in elkaar met Guus van Zon van 'Bokaal' en Tijs Callaerts van 'Soeprème' om de komende weken een aantal culinaire evenementen te organiseren. Op zondag 5 en zondag 19 augustus kan je genieten van een brunch en op vrijdag 10 en vrijdag 24 augustus staat telkens een barbecue gepland. Beide evenementen vinden plaats in De Musette, het wielercafé naast het fietsbelevingscentrum De Velodroom. De brunches vinden plaats van 11 tot 13 uur en kosten 25 euro voor volwassenen. Gaan smullen van de barbecue kan vanaf 19 uur en kost 32 euro voor volwassenen. Reserveren kan via de website www.deschorre.be.





