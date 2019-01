Brugfiguren moeten schakel vormen tussen ouders en school Ben Conaerts

15 januari 2019

14u30 0 Boom Het gemeentebestuur heeft de voorbije maanden drie brugfiguren aangeworven voor de lagere scholen. Zij werken er onder meer aan ouderparticipatie en huiswerkbegeleiding.

Sinds kort is in elke basisschool in Boom twee dagen per week een brugfiguur aanwezig. Griet Goovaerts heeft OLVI De Kade en basisschool De Hoeksteen onder haar hoede, Kim Linthout staat in OLVI De Reuzenboom en Basisschool ’t Krekeltje en Inya Verreet vind je in basisschool Boom Park. Daarnaast zijn ze te vinden op de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking. De aanwerving was een actiepunt uit het kinderarmoedeplan, dat de kinderarmoede in Boom moet terugdringen. Onderwijs is immers een belangrijke hefboom uit armoede.

“Bedoeling is dat de brugfiguren de ouders ondersteunen met allerlei vragen”, zegt schepen van Sociale Zaken Inge De Ridder (N-VA). “Dat gaat onder meer om het aanvragen van studietoelagen of het vinden van een betaalbare vrijetijdsactiviteit voor de kinderen. Ook als je de weg niet weer naar een bepaalde organisatie of dienst, kan je bij de brugfiguren gaan aankloppen. Daarnaast kunnen ouders ook steeds terecht bij de medewerkers van het Huis van het Kind in Boempetat!”