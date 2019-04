Braxgata Invest in slechte papieren, gemeente schiet te hulp: “Toekomst van sportclubs staat op het spel” Ben Conaerts

01 april 2019

14u33 0 Boom CVBA Braxgata Invest, de bouwheer van de BraxHall in De Schorre, zit in financieel slechte papieren. De gemeenteraad toont zich daarom bereid om een renteloze lening van 500.000 euro toe te kennen. “Als we dit niet doen, zouden drie Boomse sportclubs zonder sporthal komen te zitten”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V).

De BraxHall in De Schorre wordt momenteel gebruikt door onder meer hockeyclub Braxgata, judoclub Fudji Yama en basketclub Phantoms Boom. Ook de gemeente maakt regelmatig gebruik van de sporthal voor haar sportactiviteiten. Daarvoor betaalt ze dertig jaar lang een jaarlijks huurbedrag van 50.000 euro. Maar vandaag blijkt bouwheer Braxgata Invest, de bouwheer, in financieel nauwe schoenen te zitten. Een leverancier wacht al enige tijd op zijn centen en dreigt om juridische stappen te ondernemen. De gemeente wil daarom de vennootschap tegemoet komen en een voorafbetaling van 500.000 euro doen, de som van tien jaar huurgeld.

Renteloze lening

“De BraxHall is een knap staaltje sportinfrastructuur dat door meer dan 2.000 sporters wordt gebruikt”, zegt schepen van Sport Kris Van Hoeck (CD&V). “Al bij de bouw van de sporthal is er een meerkost ontstaan, ten gevolge van brandweeradviezen en grondwerken. Braxgata heeft geprobeerd om dat zelf op te vangen, maar dat is niet helemaal gelukt. We willen nu dus ingaan op de vraag van de club om een renteloze lening van 500.000 euro toe te kennen. Als we dat niet doen, zou het tot een geding kunnen komen, met alle risico’s van dien voor onze sportclubs. Dat scenario moeten we sowieso proberen te voorkomen. Maar we staan de lening pas toe, nadat we de boekhouding grondig hebben kunnen bekijken. Die voorwaarde is er.”

Oppositiepartij Boom één vindt het onbegrijpelijk dat het tot deze situatie is kunnen komen. “Het uitgangspunt van de samenwerking met Braxgata is altijd geweest dat er geen risico zou zijn voor de gemeente”, zegt Peter De Ridder (Boom één). “Maar nu moet de Boomse belastingbetaler dus tóch te hulp schieten. Het is duidelijk dat dit van in het begin een dossier is geweest met heel veel vraagtekens. We hebben nooit een businessplan onder ogen en weten niets van de overeenkomsten tussen Braxgata en de sportclubs.”

Ook oppositiepartij Vlaams Belang toont zich bezorgd. “Veel mensen hebben bij de aanvang hun schouders onder dit project gezet”, zegt Hans Verreyt (VB). “Maar die brede piramide is steeds enger geworden en vandaag schiet er nog slechts één persoon over. Ik vind dit beangstigend.”

Duidelijkheid

“In de overeenkomst voor de lening staat uitdrukkelijk dat Braxgata volledige inzage moet verlenen in de boekhouding”, verzekert burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Er wordt dus geen euro uitbetaald vooraleer er volledige duidelijkheid is. Er staan bovendien voldoende garanties in de overeenkomst voor ons. We hebben de zakelijke zekerheid om onze centen te kunnen recupereren.”