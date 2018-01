Brasserie 't Forum heropent als lunchzaak 02u38 0 De Freine Uitbaters Evy Vermeiren en Carsten De Koning (r.), met nieuwe kracht Matti De Laet in lunchzaak Goesting. Boom Brasserie 't Forum, vlak naast de kerk op de Grote Markt, heropent vandaag de deuren als Goesting. De zaak werd helemaal vernieuwd en omgetoverd tot gezellige lunchzaak annex takeaway.

De oude klanten van 't Forum zullen grote ogen trekken als ze de vernieuwde zaak binnenkomen. Het interieur heeft een flinke make-over gekregen en straalt dankzij de witte en donkergroene kleuren en het aanwezige steigerhout een en al gezelligheid uit. "We hebben gekozen voor meer licht en meer openheid", zegt Matti De Laet, die uitbaters Evy Vermeiren en Carsten De Koning is komen versterken. "We hebben de zaak ook in twee delen gesplitst. Aan de achterzijde starten we met een takeaway waar je vers gemaakte broodjes, salades en soepen kan verkrijgen. Aan de voorzijde vind je een eetgedeelte waar je kan genieten van een lekkere lunch. De grootste wijziging is misschien wel dat we niet langer werken met een avondservice. Om 17 uur doen we de deuren dicht." Het is intussen al acht jaar geleden dat Evy en Carsten brasserie 't Forum overnamen. Volgens hen was de tijd rijp om een nieuwe weg in te slaan. "We hebben er sowieso veel goesting in", knipoogt Matti.





Gezinsleven

"We zagen dat het de laatste jaren tijdens de avonden net wat minder verliep. Bovendien hebben we allemaal kinderen en willen we wat meer tijd kunnen vrijmaken voor het gezinsleven. Vandaar dat we onze openingsuren hebben aangepast. Onze lunchzaak doen we open om 9 uur, de takeaway al om 7.30 uur. Op die manier hopen we de mensen te bereiken die op weg zijn naar school of kantoor en die trek hebben in een lekker broodje. We hebben trouwens gekozen voor broodjes die echt volledig onze eigen smaak en goesting zijn. Vanaf februari willen we ook starten met leveringen naar bedrijven in Boom en omstreken."





Goesting is alle dagen open, behalve op zondag. (BCOR)