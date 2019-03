Brasserie ‘t Beukenhof heropent met nieuwe uitbaters en vernieuwd interieur Ben Conaerts

15 maart 2019

15u45 0 Boom ‘t Beukenhof heeft vandaag, na een half jaar sluiting, opnieuw de deuren geopend. Nieuwe uitbaters Rico Hassouni en Randy Staes hebben het pand alvast een flinke make-over gegeven. Zo beschikt de brasserie voortaan over een gezellige loungebar: Bar Cosy.

‘t Beukenhof aan de Antwerpsestraat is al decennialang een vertrouwde naam in de lokale horecawereld. Maar in oktober vorig jaar moest de brasserie opeens de deuren sluiten wegens een faillissement. Vandaag, zo’n zes maanden na de sluiting, is de zaak alweer open voor het publiek. Aan het roer staan twee nieuwe uitbaters, Rico Hassouni en Randy Staes, een horecakoppel uit Sint-Niklaas.

“Ik heb in een ver verleden nog vier maand in ’t Beukenhof gewerkt”, zegt Hassouni. “De zaak is sindsdien altijd op mijn radar blijven staan. Het was destijds een van de betere brasseries in de Rupelstreek. Dus toen ik vorig jaar zag dat ’t Beukenhof over te nemen stond, heb ik niet getwijfeld. Je hebt hier een uitstekende ligging vlakbij het park, vlot bereikbaar en met ruime parkeergelegenheid. Dé troef van de zaak is het ruime terras, waar zo’n tachtig mensen kunnen zitten. Bij mooi weer is het daar heerlijk om te vertoeven.”

Wie het oude interieur van ’t Beukenhof gewend is, zal wel even moeten wennen. De zaak heeft de afgelopen maanden een volledige makeover gekregen. “Dat was ook meer dan nodig”, glimlacht Hassouni. “Het enige wat gebleven is zoals het was, is de toog. Al de rest hebben we vernieuwd. We hebben de zaak nu onderverdeeld in twee delen. Als je binnenkomt, vind je aan de linkerkant Bar Cosy, een gezellige loungebar waar je in leuke pluchen zeteltjes kan genieten van een cocktail of een aperitiefje. Aan de rechterkant bevindt zich het ruime brasseriegedeelte.”

Het concept van ’t Beukenhof is wel bij het oude gebleven. “Je kan hier ’s namiddags steeds terecht om een koffie te komen drinken of een croque monsieur of een pannenkoek te komen eten. ’s Avonds en in de weekends bieden we dan een goede brasseriekeuken aan”, zeggen de nieuwe uitbaters, die kunnen terugvallen op tien personeelsleden.

Voor Hassouni is het intussen al de elfde horecazaak uit zijn carrière. Zo had hij de voorbije zes jaar ’t Hofke van Reet onder zijn hoede. “Maar van de elf is dit wel degene waar ik het meest vertrouwen in heb”, zegt hij. “Bedoeling is dat mijn echtgenote zich over ’t Beukenhof ontfermt, terwijl ik me ga concentreren op mijn twee andere zaken: het hotel-restaurant Donjon en het restaurant ’t Hofke van Machelen, beide in Diegem.”

’t Beukenhof is alleen op maandag gesloten. Op zaterdag kan je er terecht vanaf 17 uur, alle andere dagen vanaf 11 uur.