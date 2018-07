Brand in leegstaand huis wellicht aangestoken 19 juli 2018

Een leegstaande woning aan Noeveren in Boom is gisteren in vlammen opgegaan. De brandweer vermoedt dat het om brandstichting gaat.

Gisterochtend vroeg moest de brandweer zich reppen naar een leegstaand huis in Noeveren. "Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak en de ramen", klinkt het bij de Boomse brandweer. "Het vuur was ook al overgeslagen op het dak van de aanpalende woning. We hebben dat dak zo snel mogelijk uitgebroken om te voorkomen dat ook dat pand volledig in vlammen opging."





In de woning waar de brand ontstond was een gasleiding doorgebrand, waardoor er een felle gasbrand woedde.





"De gasmaatschappij moest ter plaatse komen om de toevoer af te sluiten", zegt de brandweer.





"Ze moesten daarvoor putten graven vooraleer we konden beginnen blussen. Zolang het gas bleef opbranden was er geen gevaar voor ontploffing. De woning is volledig in de as gelegd. Zo was het ook moeilijk om op zoek te gaan naar de originele brandhaard."





Wellicht is het vuur aangestoken, want beide panden waren onbewoond en er waren geen elektrische toestellen aanwezig om kortsluitingen te veroorzaken. "Bovendien woedde de brand 's nachts", voegt Joris Van Camp van de lokale politiezone Rupel toe. "Er wordt onderzocht of er kwaad opzet in het spel zit."





In dezelfde straat werd er in het verleden ook al brand gesticht in leegstaande gebouwen. Mogelijk is er een link met die incidenten. "Ook dat maakt deel uit van het onderzoek", besluit Van Camp. (BSB)