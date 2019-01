Bpost schrapt negen rode brievenbussen: burgemeester wil protest aantekenen Ben Conaerts

23 januari 2019

11u54

Bpost gaat in Boom maar liefst negen rode brievenbussen schrappen. Het gaat om de exemplaren aan de Beukenlaan 14, Hoogstraat 37, Kapelstraat 100, Kerkhofstraat 567, Nachtegaalstraat 81, Noeverselaan 14, Van Leriuslaan 227, Velodroomstraat 139 en Vlierlaan 1. Na de schrapping zullen er nog slechts zes brievenbussen op Booms grondgebied overblijven.

De maatregel kadert in het voornemen van bpost om 25 tot 30 procent van de rode brievenbussen in ons land te verwijderen. Bij de keuze van de te verdwijnen bussen werd volgens het postbedrijf rekening gehouden met het volume dat er in wordt gedeponeerd en met de toegankelijkheid. “In rurale gebieden moet 90 procent van de inwoners binnen 1,5 kilometer een bus hebben, in een stadsomgeving is dat binnen 500 meter”, luidt het.

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is het echter niet met de maatregel eens. “Ik ben nog niet officieel op de hoogte van de plannen, maar als dit klopt, gaan we vanuit de gemeente zeker protest aantekenen”, reageert hij. “De problemen met de lamentabele briefbedeling van bpost slepen al een hele tijd aan, en nu is er weer dit. Het lijkt een straatje zonder einde.”

