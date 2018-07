Boycot OCMW-raad wekt wrevel bij Boom één 31 juli 2018

02u35 0 Boom De solidariteitsactie van N-VA, CD&V, Open Vld en Vlaams Belang tijdens de afgelopen OCMW-raad heeft kwaad bloed gezet bij Boom één. De partij betreurt het dat door de boycot de strijd tegen kinderarmoede onnodige vertraging oploopt.

"Blijkbaar hadden de fracties afgesproken om tijdens de OCMW-raad een solidariteitsactie te houden voor OCMW-secretaris Jo Piessens, die naast de functie van algemeen directeur en adjunct-algemeendirecteur heeft gegrepen", zegt fractieleider Andy Janssens (Boom één). "De actie is jammer, want in de voorbije gemeenteraad werd net een pakket aan maatregelen gestemd in het kader van kinderarmoedebestrijding. Op de OCMW-raad hadden deze punten hun opstart moeten krijgen, maar omwille van de boycot lopen de acties dus vertraging op. Bovendien is het vreemd dat N-VA, CD&V, Open Vld en Vlaams Belang zich solidair verklaren met Jo Piessens, wanneer er leden van hun fracties tegen de functie van adjunct hebben gestemd. Boom één beschikt slechts over zeven zetels in de gemeenteraad, lang niet genoeg om aan de benodigde dertien stemmen te geraken." (BCOR)