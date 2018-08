Boomse scholen in de kijker 14 augustus 2018

De Architectuurliefhebbers Boom (ALB) en de vzw Emabb organiseren op zaterdag 18 augustus een wandeling rond het thema 'School maken in Boom tijdens de schoolvakantie'. Tijdens deze ontdekkingstocht door het Boomse centrum wordt het verhaal verteld van de ontwikkeling van de scholen tijdens de afgelopen 100 jaar. "We laten de wandeling lopen langs de Hospitaalstraat, waar de vroegere 'papschool' was en zich de huidige Muziekacademie bevindt", klinkt het. "Op die manier komen we al snel in de sfeer van verscheidenheid aan scholen die Boom rijk is." De wandeling vertrekt om 14 uur aan het gemeentehuis en duurt ongeveer twee uur. Wie wil deelnemen, betaalt 5 euro (BCOR)