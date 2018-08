Boomse klei verschijnt op grootste commerciële Chinese tv-zender 21 augustus 2018

02u48 0 Boom Schepen Dany Bosteels (Open Vld) heeft de Boomse klei kunnen promoten op de grootste commerciële zender in China. "Boom staat hiermee opnieuw op de wereldkaart", zegt hij.

Hunan TV, een Chinese tv-zender met ruim 450 miljoen kijkers, kwam onlangs in Dendermonde opnames maken voor een razend populaire Chinese realityreeks. Daarin wordt een groep van veertien kinderen van Chinese beroemdheden gevolgd terwijl ze de wereld rondreizen. In Dendermonde kwamen de kinderen kennismaken met de traditie van het Ros Beiaard, de Ros Beiaardommegang en de Gildereuzen. Even verrassend was dat ze er dankzij schepen Dany Bosteels ook een stukje van Boom konden ontdekken.





"Dankzij mijn familiebanden - mijn roots liggen in Dendermonde - heb ik de opnames kunnen bijwonen", vertelt Bosteels. "Dus heb ik de kans gegrepen om een stukje van Boom in de kijker te zetten. Ik had enkele attributen uit de baksteennijverheid meegenomen die me door het museum EMABB ter beschikking waren gesteld en heb de Chinese kinderen met echte Boomse klei een baksteen laten maken. Ik ben heel fier op mijn gemeente en de kinderen vonden het duidelijk heel amusant om met de klei bezig te zijn. Na Tomorrowland staat Boom hiermee dus nog maar eens op de wereldkaart."





(BCOR)